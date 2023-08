“Non chiedeteci il libro di Vannacci” | il cartello di una libreria di Castelfranco Veneto

(Di lunedì 21 agosto 2023) “Si invita la gentile clientela a non chiederci ildi“. Si legge su unappeso alle vetrine dellaUbik a, in provincia di Treviso. “Non lo abbiamo perché è autoprodotto, ma non lo venderei, perché non potrei mai chiedere alla mia dipendente di colore, o al mio collega omosessuale, di seguire un cliente che chieda unin cui si dica che loro sono persone contronatura”, ha detto all’Ansa la titolare, Clara Abatangelo. Abatangelo è titolare dellaUbik sia ache ad Asolo. Da venerdì all’ingresso è stato affisso unin cui si informa la clientela che nel locale non è disponibile il volume Il mondo al contrario ...

lo abbiamo perché è autoprodotto, malo venderei, perchépotrei mai chiedere alla mia dipendente di colore, o al mio collega omosessuale, di seguire un cliente che chieda un libro in cui ...lo abbiamo perché è autoprodotto, malo venderei, perchépotrei mai chiedere alla mia dipendente di colore, o al mio collega omosessuale, di seguire un cliente che chieda un libro in cui ...Dallo scorso weekend la titolare Clara Abatangelo ha infatti deciso di esporre in vetrina un cartello che recita: "Si invita la gentile clientela achiederci il libro di Vannacci ", facendo ...

Spunta un cartello in una libreria: 'Non chiedeteci il libro di Vannacci' Agenzia ANSA

«Si invita la gentile clientela a non chiederci il libro di Vannacci». E' il cartello apparso sulle vetrine della libreria Ubik a Castelfranco Veneto. «Non lo ...ha esposto un cartello sulla propria vetrina in cui invita la clientela “a non chiederci il libro di Vannacci”. La titolare, Clara Abatangelo, stando a quanto riportato dal Corriere del Veneto ha ...