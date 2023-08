Nocera | 32enne muore precipitando da un sentiero

(Di lunedì 21 agosto 2023) Una città intera ancora sotto choc.si è svegliata bruscamente per la tragica fine di E. C.. La giovaneè scivolata ed è precipitata, mentre percorreva ilpoco dopo il ponte tibetano di Roccamandolfi in provincia di Isernia. Durante la giornata di ieri, il corpo è improvvisamente precipitato per un’ottantina di metri finendo in una zona impervia. Il sindaco diInferiore, Paolo De Maio, ha espresso il suo cordoglio alla famiglia tramite social. E.C. è caduta durante la giornata di ieri, attorno alle 13.30. Si trovava in una ripida scarpata sottostante lo stretto percorso ed è caduta per circa 80 metri sotto gli occhi sbigottiti del fidanzato, un giovane della provincia di Caserta, e dei loro amici. Il gruppo aveva deciso, ieri mattina, di effettuare un’escursione in uno posti più belli ...

Abbiamo a cuore la tua privacyIncidente mortale per una ragazza diInferiore che era in vacanza in Molise. Ieri pomeriggio, la giovane di 32 anni, Elia Caroccia,... Non è stato semplice individuare la, ma quando i ...Tragedia in Molise: Elia Caroccia,diInferiore, è scivolata durante un'escursione ed è morta. E' accaduto nei pressi del ponte tibetano di Roccamandolfi: la vittima è caduta in una ripida scarpata. Diverse squadre del ...

Scivola in una scarpata vicino al ponte tibetano in Molise, muore 32enne di Nocera Inferiore ilmattino.it

Il sindaco Paolo De Maio ha espresso il cordoglio a nome della città: "L’Amministrazione Comunale e la città tutta di Nocera Inferiore si stringono alla famiglia Caroccia per la tragica scomparsa ...Tragedia oggi pomeriggio vicino il ponte tibetano a Roccamandolfi in provincia di Isernia. Una turista di Nocera inferiore di 32 anni ha perso la vita dopo essere scivolata in un sentiero adiacente il ...