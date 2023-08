No | gli incendi di Maui non sono stati causati da armi a energia diretta

Leggi su facta.news

(Di lunedì 21 agosto 2023) Il 19 agosto 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un video pubblicato su X il 15 agosto 2023. Il filmato, della durata di 1 minuto e 38 secondi, contiene clip e immagini che mostrano una città in collina andare a fuoco, mentre automobili e interi quartieri vengono distrutti dalle fiamme. Secondo chi ha condiviso il filmato, si tratta di scene riprese a, isola dell’arcipelago delle Hawaii, nell’Oceano Pacifico, e i disastri sarebberoda «ad». Un contenuto simile circola anche su TikTok. Il riferimento è aglidivampati sull’isola hawaiana a partire dall’8 agosto 2023, che hanno causato ingenti danni e, al momento in cui scriviamo, 114 vittime. I ...