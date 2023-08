Neymar in Arabia? Un disastro totale | sceicchi senza parole

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 agosto 2023) La presentazione è stata da sogno perinSaudita — con fuochi d'artificio e droni — ma per l'esordio del brasiliano i tifosi dell'Al-Hilal devono ancora aspettare. Al momento delle visite mediche, infatti, è stato evidenziato un piccolo problema fisico che lo terrà in panchina nelle prime uscite. La notizia negativa è legata al tempo di recupero: lo staff del club arabo non ha saputo chiarire quando avverrà il suo rientro, stabilendo per certo chedovrà saltare un paio di turni di campionato. Lo ha comunicato proprio l'allenatore Jorge Jesus durante la conferenza stampa: “è uno dei migliori giocatori al mondo e ci porterà molto — ha detto — Ha un leggero infortunio che gli impedirà di partecipare agli allenamenti nei prossimi giorni. La durata della sua asnon è stata ...