Nella seconda puntata | in onda stasera su Rai 1 | il commissario si divide tra le indagini su nuovi omicidi e i preparativi per il matrimonio con Livia

Non a casostessa serata è stato presentato il libro 'La nostra storia - Tutto il mondo di ... ospite l'anziate Beatrice Scolletta, Miss Lazio 2021 eclassificata a Miss Italia 2020. E ...... che vennero a loro volta rimpiazzate o accostate, adegli apparecchi, al funzionamento ... Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamentemail.... certo, ma anche gli azzurri ai quali restano lafinale in carrieracategoria più importante del Beach Pro Tour dopo quella disputata e vinta a Jurmala nel giugno del 2022 e il pass per ...

Iapichino 5^ nel lungo, Crippa 12° nei 10.000m Sky Sport

Dalle esclusive serie Sky Original alle imperdibili serie d'autore targate HBO: scoprite ogni mese quali sono i titoli e le nuove stagioni da non perdere sulla piattaforma di video in streaming di Sky ...È un annuncio a sorpresa, com’è nello stile del papa, quello fatto stamane da Jorge Mario Bergoglio ricevendo in udienza una delegazione di avvocati di Paesi membri del Consiglio d'Europa, firmatari ...