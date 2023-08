(Di lunedì 21 agosto 2023) I suoi trisavoli partirono da Alvito 113fa per raggiungere l': da quel giorno del 1910 nessuno dei discendenti di Alessandro Buccilli (classe 1887) e Maria Nicolina D'Abaldo (classe 1893) ...

Al di là del PNRR , però,sono tante le opere che vedono FS impegnata per l'ammodernamento e il potenziamento della rete, per colmare il gap infrastrutturale tra il nord e il sud dell'...... "l'archivio dei conti correnti è una risorsa fondamentale perché consente di intercettare, ad esempio, i soggetti con residenza fittizia all'estero ma che hanno conti correntinostro", ha ...Negli anni Cinquanta aprirono la prima pizzeria di famiglia chiamandola "Alvito's Pizza" in onore deldi origine; che1972 diventò 'Buccilli's Pizza' e oggi conta quattro pizzerie...

Nel paese dei trisnonni 113 anni dopo la partenza in America Euronews Italiano

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi a Ponte San Pietro. È successo in via Merena, la strada che scende dalla Briantea e poi va verso il paese. Una Fiat Qubo è arrivata appunto dalla ...Il ministro della Difesa danese conferma che le forze di Kiev potranno utilizzare i caccia solo all'interno del territorio ucraino ...