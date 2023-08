Napoli ufficializza l’acquisto di Cheddira e il prestato al Frosinone

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 21 agosto 2023)die annuncia trasferimento in prestito al: Una mossa strategica sul mercato La SSCha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo Waliddalla SSC Bari e di averlo ceduto alCalcio con un contratto di prestito fino al 30 giugno 2024. La mossa potrebbe offrire amaggiori opportunità di gioco e crescita. Sebbene i dettagli finanziari non siano stati divulgati, il prestito potrebbe rivelarsi strategico per la sua carriera. Il calciatore ora si trova di fronte alla sfida di dimostrare il suo valore nella Serie A italiana e di svilupparsi ulteriormente in un contesto calcistico diverso. L’attenzione sarà concentrata su come questa opportunità ...