Napoli | scelto già il futuro bomber al posto di Osimhen | parla l’agente

(Di lunedì 21 agosto 2023) Ilè alle prese con la costruzione della rosa migliore per il presente e ilsvela chi sarà il prossimo centravanti azzurro. Gli azzurri sono ripartiti alla grande con la stagione 2023-24 da Campioni d’Italia in carica e con una vittoria sul campo del Frosinone che permette di mettersi già al pari delle altre big che hanno vinto la prima giornata e hanno intenzione di scucire lo Scudetto dal petto dei calciatori partenopei. Tra i colpi di mercato più importanti dell’estate ilregistra sicuramente la permanenza di Victor, ormai sempre più distante dalle voci che lo volevano verso l’Arabia Saudita o in uno degli altri top club europei. La sua permanenza alpotrebbe coincidere anche con la firma sul rinnovo di contratto che diventerebbe ...

Abbiamo detto di come Maradona abbia scritto la storia di Argentina e; con la nazionale è riuscito a vincere un Mondiale da giocatore ma non da allenatore. Come tecnico, prima della partita ...... figlio e nipote di pizzaioli , oggi è proprietario di varie pizzerie tra Pompei, Pozzuoli,... che poi è fatto di persone in carne ed ossa che vanno anche in pizzeria, in maggioranza ha...A postarla è stato un utente del gruppo diVHS 'Piazza del Ple/b/iscito', scherzandoci su: '... Sono intanto tantissimi i partenopei (ma gli italiani in generale) che hannol'Albania - più ...

Calciomercato Napoli: scelto l'eventuale sostituto di Lozano il mio napoli

Diego Maradona (LaPresse) – Calciomercato.It L’ex fuoriclasse, infatti, ha fatto la storia sia della nazionale sia del Napoli lasciando un ricordo indelebile per questi due popoli. Descriverlo, dal ..."Diego Demme, invece, è in attesa che l’Hertha Berlino trovi l’accordo economico con il Napoli: è fuori rosa e ha scelto il club tedesco da mesi, non vuole altro che trasferirsi a Berlino nonostante l ...