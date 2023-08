Napoli | Gabri Veiga non è ancora in Italia | slitta la firma | ecco cosa manca

Calcio- Nuovi aggiornamenti per quanto riguarda il trasferimento diVeiga al. Stando a quanto si legge sulla testata giornalistica Faro de Vigo, il calciatore si sta recando a Roma per svolgere le visite mediche. Rafa Benitez nei giorni scorsi aveva già ...Ilè vicinissimo aVeiga, l'Inter insegue sempre un difensore, meglio per Inzaghi se davvero fosse Pavard. Il tecnico finalista di Champions, anche dopo il debutto vincente sul Monza è ...Gazzetta dello Sport: non ci sono dubbi sull'acquisto diVeiga, rivela l'edizione di oggi

Napoli, è il giorno di Gabri Veiga: arriva in Italia. Offerta per Lozano Corriere dello Sport

Nessun caso Gabri Veiga, nessuna frenata improvvisa nella trattativa. Semplicemente uno slittamento dell'arrivo del calciatore in Italia. Dopo la chiusura con l'accordo tra Napoli e Celta Vigo negli ...Nella giornata di domenica ha suscitato molta curiosità sui social la comparsa di una bandiera italiana sul profilo Instagram di Jesper Lindström ...