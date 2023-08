Napoli | è ‘allarme’ scudetto | la scelta spiazza i tifosi azzurri

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 21 agosto 2023) Una decisione alquanto particolare per quanto riguarda lo. Idelrestano abbastanza interdetti La prima giornata ha già dato alcune importanti indicazioni. Ilè pronto a difendere con le unghie e con i denti loconquistato la scorsa stagione dopo 33 anni d’attesa. La cavalcata deldi Spalletti resta impressa nella memoria dei, ma adesso con Rudi Garcia glisono chiamati a dimostrare che il trionfo del maggio scorso non è stata una vittoria estemporanea. Ici credono, la società – visto anche il mercato con l’unico addio pesante di Kim causa clausola rescissoria – anche. Chi sembra però non credere molto nel bis azzurro sono i bookmaker. Per le agenzie di scommesse, ...