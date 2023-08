Napoli | Bardelli | «La principale novità è la vendita in abbinato di due partite di campionato alla volta»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 21 agosto 2023) A Radio Punto Nuovo è intervenuto il responsabile di TicketOne, Amedeo, sui biglietti della prima partita delscudettato al Maradona. Per la prima partita in casa, il club di De Laurentiis ospita il Sassuolo di Dionisi, reduce dsconfitta contro l’Atalanta. Appuntamento a domenica 27 alle 20:45, nel frattempo il responsabile di TicketOne avverte che i biglietti per le curve sono già tutti esauriti: «-Sassuolo? Le curve superiori sono già esaurite e piano piano si stanno esaurendo anche gli altri settori, anche se la disponibilità resta ancora ampia.-Lazio? La presta andando un poco più a rilento, ma la risposta è già ottima considerando che il tutto è stato avviato dalle 12.00 di quest’oggi. Rallentamenti o ingorghi virtuali? Assolutamente no, ...