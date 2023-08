Napoli | assalto social dei tifosi a Lindstrom

(Di lunedì 21 agosto 2023) Dopo l’esordio in Bundesliga, idelhanno invaso idiper chiedergli di trasferirsi in azzurro. CALCIOMERCATO. Esordio con vittoria ieri in Bundesliga per Jesper, esterno offensivo dell’Eintracht Francoforte seguito con interesse dal. Il danese ha giocato quasi 90 minuti nel successo che ha inaugurato la stagione del club tedesco. In mattinataha pubblicato suiuna foto per celebrare i 3 punti, ma è stato subito preso d’daidel. Nei commenti, gli supporters azzurri gli hanno chiesto a gran voce di trasferirsi all’ombra del Vesuvio. Messaggi come “Vieni a” e “I prossimi ...

... ha collocato in bella mostra davanti alla sua bottega di San Gregorio Armeno, presa d'dai ... Entrambi in giacca e cravatta, vengono evocati i soldi che il presidente delpretende da ..., secondo il Comune, sono perlopiù cinquantenni che faticano a ricollocarsi. I fragili che ... va in scena lo stesso film del Reddito: uffici comunali presi d', servizi sociali "...... mettendo a fuoco l'adesione a una vita di contrabbando all'della partita migliore. Ha ... Aldurò un mese, subentrando a Bartolo Mutti e trascinandosi dietro Giuseppe Giannini, ma era una ...

Frosinone-Napoli, assalto allo stadio. Le voci dei tifosi ilmessaggero.it

Dopo l'esordio in Bundesliga, i tifosi del Napoli hanno invaso i social di Lindstrom per chiedergli di trasferirsi in azzurro.Jesper Lindstrom in campo per quasi 90 minuti con il suo Eintracht Francoforte, ieri, nella prima gara stagionale di Bundesliga. I tedeschi hanno vinto la loro gara inaugurale con ...