Nainggolan | «L’Inter rimane la più forte Juventus? Senza coppe…»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 21 agosto 2023) L’ex Interha parlato del campionato e delle squadre favorite per la vittoria finale. Il Ninja mette i nerazzurri davanti a tutti PRONOSTICI ? Radjaha parlato del campionato a ParlamodeRoma 2.0 su Instagram: «per me era ed è sulla carta la più, la Lazio lo scorso anno è arrivata seconda ma per me la Roma non ha nessun giocatore inferiore rispetto a loro come singoli. Lacoppe e il Milan come farà quest’anno? Bisogna vedere i titolari come andranno in queste due squadre». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati