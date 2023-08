Nainggolan | «De Rossi mi ha convinto ad andare alla Spal raccontandomi una marea di cavolate»

(Di lunedì 21 agosto 2023) Radja, ex centrocampista dellain Serie B, ha parlato della sua breve esperienza con il club ferrarese Radja, ex centrocampista dellain Serie B, ha parlato a Parlamoderoma2.0 della sua breve esperienza con il club ferrarese. PAROLE – «Lo scorso anno ho fatto una scelta di cuore e sono andato da Dee mi haunadi cazz… perché mi diceva bellissima città e società, tutto perfetto, arrivo là e invece… Sono andato e mi sono divertito, mi dicevano ‘Non ti preoccupare rimane fino a fine campionato’. 10 giorni e lo hanno cacciato, porca tr… In Serie B ho visto proprio un altro livello rispettoserie A, io penso di poter ...

