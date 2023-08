Nainggolan | 'Aspetto un club di A De Rossi? Mi ha detto una marea di cate | dopo 10 giorni'

Riana Nainggolan firma con la Jasna: “Voglia di vincere” Federica Lattanzio

L'ex centrocampista della Roma Radja Nainggolan ha parlato del campionato alla pagina Instagram parlamoderoma2.0: "Serve un po' di fiducia, la Juve dominava il campionato quando c'eravamo noi, adesso ...Il Galatasaray ha rifiutato la prima offerta dall’Aston Villa per Zaniolo. La Roma auspica il buon esito dell’accordo A distanza di sette mesi, si apre nuovamente una porta in Premier League per Nicol ...