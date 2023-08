Musk vs Zuckerberg | salta il match in Italia perché Mark rifiuta la sfida

Leggi su panorama

(Di lunedì 21 agosto 2023) L'epico combattimento fra Elonsarebbeto. A rivelarlo è stato il proprietario di X (l'ex Twitter). Ilsi sarebbe dovuto tenere inin una location che richiamasse l'Antica Roma, per un evento di beneficenza con il consenso del Mic., in un post su X, scrive direttamente al nostro ministro della Cultura inno: «Voglio ringraziare il ministro Sangiuliano per la gentilezza e la disponibilità nel voler organizzare un evento di intrattenimento, culturale e di beneficenza in. Volevamo promuovere la storia dell’Antica Roma con il supporto di esperti e allo stesso tempo raccogliere soldi per i veterani americani e gli ospedali pediatrici in. ...