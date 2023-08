(Di lunedì 21 agosto 2023) Durante l'edizione 2023 del Toronto Film Festival verrà presentato in anteprima mondiale Mur, l'di, di cui online è stato condiviso il. Mur è il film d'die online è stato condiviso ildel progetto, che verrà presentato in anteprima al Toronto Film Festival 2023. Nel video l'attrice è ritratta mentre intraprende un pericoloso viaggio, con l'aiuto di un gruppo di attivisti, per raggiungere il muro che separa il confine tra la Bielorussia e la Polonia. Il film che sarà presentato in Canada, dopo aver recitato in oltre 40 film e serie tv, si è messa ...

Mur: il trailer dell'esordio alla regia di Kasia Smutniak Movieplayer

The first trailer has been unveiled for “Walls” (“Mur”), actor-turned-filmmaker Kasia Smutniak’s directorial debut that will world premiere at the Toronto ...