La vittima aveva 77 anni. Sul posto i soccorsi hanno attivato le manovre di rianimazione ma per l'uomo non c'è stato nulla da fareNonostante i sanitari abbiano attivato tutte le manovre rianimatorie l'uomo è deceduto sul postoUn uomo Filippino Vescio, di 59 anni, è morto a Lamezia Terme dopo essere stato travolto dal trattore che stava conducendo. Il fatto è accaduto in un terreno agricolo in località Piano Luppino. ...

Muore schiacciato da un albero. Tragedia a Castel San Niccolò LA NAZIONE

Drammatico incidente in campagna in provincia di Arezzo, è morto un uomo di settantasette anni. A Borgo alla Collina (Castel San Niccolò) l'uomo è stato ...CASTEL SAN NICCOLO’ (AREZZO) – Incidente mortale questa mattina in provincia di Arezzo. Un uomo di 77 anni è rimasto schiacciato mentre tagliava una pianta per conto di un amico.