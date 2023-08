MOVIOLA – Bologna-Milan | Tomori rischia su Orsolini | per Pairetto non è rigore

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 agosto 2023) Episodio danel corso del secondo tempo di, match valevole per la prima giornata della Serie A 2023/2024. Allo stadio Renato Dall’Ara i padroni di casa provano a riaprire la partita e attaccano soprattutto con il neo entratoche si incunea dentro l’area di, viene contrastato dae cade giù. Per il direttore di gara, il signor, non è calcio di. Il Var è tagliato fuori e non può intervenire visto che è un episodio nel quale l’arbitro è padrone della situazione e valuta lui l’entità. Se avesse fischiatonon ci sarebbe stato nulla da dire, il difensore hato e non poco. SportFace.