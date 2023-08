MotoGP | Davide Tardozzi incorona Bagnaia | “Corre da campione del mondo | gli errori l’hanno fatto crescere”

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 agosto 2023) Il weekend del Gran Premio d’Austria, decimo appuntamento del Mondiale di2023, ha assomigliato parecchio ad una sinfonia di Francesco. Il portacolori del team Ducati Factory, infatti, ha dominato la scena in lungo ed in largo al Red Bull Ring. Pole position, vittoria nella Sprint Race comandando dal primo all’ultimo metro e replica anche nella gara lunga di ieri. Successi schiaccianti, con ampio margine, che hanno dato la dimostrazione che “Pecco” voglia ribadire a tutti che è lui ildel, e non lo è diventato per caso. Senza le cadute nelle gare di Argentina, Texas e Francia, staremmo parlando di un titolo-bis già in tasca, mentre il margine rimane ampio ma non ancora definitivo nonostante 5 vittorie in gara e 4 nelle Sprint Race. In casa Ducati la soddisfazione è evidente, ed è ...