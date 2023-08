Mosca | sventato attacco droni nella regione della capitale

(Di lunedì 21 agosto 2023) Il ministeroDifesa russo ha affermato di aver respinto questa mattina undidi, come riporta Rbc - Ucraina. "Il 21 agosto, intorno alle 6:50 ora di(le 5:...

Il drone, prosegue la nota, è stato neutralizzato sul territorio della regione dicon dispositivi elettronici. "Avendo perso il controllo, il drone si è schiantato nell'area dell'insediamento ...21 ago 07:20attacco con droni nella regione della capitale Il ministero della Difesa russo ha affermato di aver respinto lunedì mattina un attacco di droni nella regione di, ...Il ministero della Difesa russo ha affermato di aver respinto questa mattina un attacco di droni nella regione di, come riporta Rbc - Ucraina. Il 21 agosto, intorno alle 6:50 ora di(le 5:50 in Svizzera, ndr), stato fermato un tentativo di effettuare un attacco terroristico da parte di un velivolo senza pilota , si legge in un comunicato. Il drone, prosegue la nota, stato ...

Ultime notizie. Usa, la tempesta Hilary sulla California. Terremoto di magnitudo 5.1. Mosca, ... Il Sole 24 ORE

Il ministero della Difesa russo ha affermato di aver respinto questa mattina un attacco di droni nella regione di Mosca, come riporta Rbc-Ucraina. "Il 21 agosto, intorno alle 6:50 ora di Mosca (le ...E’ sempre più una guerra di droni quella tra Ucraina e Russia. Questa mattina un nuovo attacco con un velivolo senza pilota è stato sventato nel distretto di Ruza, nella regione di Mosca. Lo ha riferi ...