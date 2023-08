Mosca sta creando una nuova armata da schierare a Kherson

(Di lunedì 21 agosto 2023) La guerra continua: la Russia sta espandendo le sue strutture militari mentre la guerra in Ucraina continua a trascinarsi, secondo il ministero della Difesa britannico. Nel suo ultimo rapporto l'...

Nel suo ultimo rapporto l'intelligence militare britannica afferma che la Russiacreando una nuova formazione, la 18ma Armata d'Armi Combinate, in risposta alle "realtà in tempo di guerra". ...Intelligence britannica: "espandendo le sue strutture militari secondo le sue attuali necessità. È molto probabile la comparsa di una nuova formazione" La Russiaprobabilmente creando un altro esercito nelle ...21 ago 09:51 Intelligence britannica: "crea nuova formazione bellica a difesa di Kherson" La Russiaespandendo le sue strutture militari e prevede di creare una nuova formazione per utilizzarla nella difesa della regione ucraina ...

Sventato attacco con droni verso Mosca, feriti. Intelligence GB, Russia forma nuovo esercito nel Sud - Kuleba, controffensiva lenta, minato ogni metro - Kuleba, controffensiva lenta, minato ogni metro RaiNews

I nostri difensori continuano ad avanzare nei settori di Berdyansk e Melitopol", ha detto Malyar alla televisione di Stato. Gb, Mosca crea nuova formazione per difesa Kherson La Russia sta espandendo ...Russia, respinto un attacco con i droni da parte dell’Ucraina. Lo ha comunicato il ministero della Difesa russo. L’attacco di droni è avvenuto nella regione di Mosca.