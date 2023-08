Mosca | Migliorate nostre posizioni a Kupyansk | nell' oblast di Kharkiv

"Nell'area di Kupyansk le unita' della divisione truppe ovest, con il supporto dell'aviazione tattica operativa e del fuoco di artiglieria, hanno migliorato le loro posizioni lungo la linea del fronte ......la loro cooperazione di sicurezza "a tre vie" con relazioni Seoul - Tokyo che sono... Il suo ministro della Difesa, Kang Sun - nam , ai partecipanti dell'XI Conferenza disulla ......notizie tutt'altro che rassicuranti sull'andamento del conflitto che vede contrappostie Kiev ...preventivamente in questo senso nel caso in cui a settembre le cose non siano. In Veneto ...

Mosca: "Migliorate nostre posizioni a Kupyansk, nell'oblast di ... Agenzia ANSA

'Nell'area di Kupyansk le unita' della divisione truppe ovest, con il supporto dell'aviazione tattica operativa e del fuoco di artiglieria, ...I capi delle forze aerospaziali russe sono sotto forte pressione per migliorare le capacità di difesa aerea sulla Russia occidentale di fronte ai continui attacchi di droni e missili. E' quanto sostie ...