Morto Ron Cephas Jones | vinse due Emmy per This is Us

(Di lunedì 21 agosto 2023) Ron, attore statunitense vincitore di dueAwards per aver interpretato il ruolo di William Hill nella serie “is Us”, èall’età di 66 anni. Come spiegato dal suo agente, Dan Spilo, a People,era affetto da tempo da una patologia polmonare. Nato il 18 gennaio del 1957, l’attore ha avuto una lunga carriera teatrale, calcando i palcoscenici di Broadway per un trentennio. Nel 2022 ha vinto un Drama Desk Award ed è stato candidato al Tony Awards per la sua interpretazione nello spettacolo Clyde’s, di Lynn Nottage. Durante la sua carriera ha ricoperto ruoli occasionali sia in televisione che al cinema. Ha recitato in “Accordi e disaccordi” (1999) di Woody Allen, poi in “Little Senegal” (2001), “Paid in Full” (2002), “Carlito’s way – Scalata al potere” ...

L'attore Ron Cephas Jones morto a 66 anni: era noto per il suo ruolo nella serie tv This is Us. Aveva subìto un trapianto di polmone.