Morto il giornalista Sandro Premici Aveva 75 anni

(Di lunedì 21 agosto 2023) E’ad Ascoli Piceno, dove era nato e dove viveva,75ed era malato da tempo.professionista,fatto parte dell’Ufficio Stampa della Regione Marche, curando tra l’altro vari numeri della rivista istituzionale dell’ente. Inoltre è stato percorrispondente del quotidiano Repubblica dalle Marche. Esperto in particolare di cultura e arte, è stato il primodella Regione a sperimentare il telelavoro, lavorando da casa, durante un periodo di riabilitazione. I funerali saranno celebrati domani alle 10:30 nella chiesa parrocchiale di Mozzano, la frazione di Ascoli Piceno dove si trova la casa di famiglia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

ASCOLI - Lutto nel mondo del giornalismo delle Marche, si è spento ad Ascoli Piceno, dove era nato e dove viveva, Sandro Premici, grande esperto di cultura ed arte e "pioniere" ...Anche direttore del Centro di documentazione giornalistica, era appassionato e diretto, convinto della continua evoluzione del mestiere ...