Moriero | Fonseca | Barbas e Guardiola ricordano Carlo Mazzone

Leggi su glieroidelcalcio

(Di lunedì 21 agosto 2023) Le parole diSono giorni tristi per il calcio e per chi ha potuto lavorare con. Tra questi c’è Francescoche è stato intervistato dal Corriere dello Sport. Ecco alcuni estratti dell’intervista:, chi è stato per lei? “Ho saputo della sua scomparsa dal direttore sportivo Gigi Pavarese, mi ha chiamato piangendo. Sapevo che non stava bene, ma è stato un brutto colpo. A lui mi legano grandissimi ricordi, mi ha preso da ragazzino, facevo parte della covata del Lecce con Garzya e Conte. Ci ha preso dalla strada, per me è stato un secondo padre. Mi portò per 40 giorni in ritiro con lui perché aveva paura che mi smarrissi. Facevo colazione, pranzo ...