Morace sul bacio di Rubiales | “E’ molestia | sono necessarie le dimissioni”

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 agosto 2023) Carolinacommenta a LaPresse ildato dal presidente della federcalcio spagnola Luisalla giocatrice Jenni Hermoso dopo il successo ai Mondiali di calcio femminile: “E’, è giusto chiederne le. Unin bocca non richiesto, in diretta tv, prevede l’attivazione dello stesso protocollo anti violenza della Federazione Calcio Spagnola.necessari provvedimenti seri e immediati. Atteggiamenti del genere nontollerabili e non cigiustificazioni. L’atleta ha dichiarato di non aver gradito il gesto, cui non ha avuto il tempo e il modo di sottrarsi. Ledie, se non arriveranno, è ...