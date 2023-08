Montemesola | festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo

(Di lunedì 21 agosto 2023) Tarantini Time Quotidiano ADRIANO CELENTANO TRIBUTE SHOW, A POCHI PASSI DA CASA TUA E SOPRATTUTTO GRATIS! Sono stati lo scorso anno gli apripista di un Paese vivo e determinato a stupire, tornano più carichi che mai i ragazzi del Comitato Festa della Confraternita di Sandi, con 2 giornate diche faranno la storia. Se due giorni fa, con idella B.V. del Rosario avete visto unastracolma mai come prima, preparatevi ora a non riconoscerla più!Guida, presidente onorario del Comitato, ci racconta qualcosa… 2 e 3 settembre 2023, Piazza IV Novembre start 21.30 2 settembre: Il Re degli Ignoranti, Tribute show di Adriano Celentano ore 21.30 3 settembre, ore 21.00 grande ...

IL PROGRAMMA Paese in festa il 19 e 20 agosto per la chiusura del 150° anniversario del Patrocinio della B.V. del SS. Rosario ...In occasione del centocinquantesimo anniversario del Patrocinio della B.V Maria del S.S Rosario della Confraternita di Montemesola si onoreranno i festeggiamenti il 19 e 20 agosto.