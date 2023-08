(Di lunedì 21 agosto 2023) "Carlo è stato undi, di libertà, di laboriosità e ciò ci aiuta nel cammino verso il regno dei cieli.è stato un dono per noi tutti e attraverso lui il Signore ci ha fatto ...

"Nella sua lunga carriera di allenatore - ha aggiunto, che ha concelebrato i funerali insieme al vescovo di Ascoli, Gianpiero Palmieri - è stato un maestro nel costruire e nel ...La cerimonia sarà celebrata dal vescovo Gianpiero Palmieri e concelebrata daPiero, arcivescovo emerito. Il sindaco di Ascoli Piceno ha decretato per oggi una giornata di lutto ..."Nella sua lunga carriera di allenatore - ha aggiunto, che ha concelebrato i funerali insieme al vescovo di Ascoli, Gianpiero Palmieri - è stato un maestro nel costruire e nel ...

Monsignor Coccia, 'Mazzone maestro di calcio e di onestà' Agenzia ANSA

Lo ha detto durante il funerale di Carlo Mazzone monsignor Piero Coccia, ascolano, arcivescovo emerito di Pesaro, ex parroco della chiesa del Santissimo Crocifisso a Porta Romana ad Ascoli dove vive ...Ascoli, 21 ago. - (Adnkronos) - Sono centinaia le perone presenti neri pressi della chiesa di San Francesco ad Ascoli per i funerali di Carlo Mazzone, scomparso sabato scorso all'eta di 86 anni. In Pi ...