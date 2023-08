Mondiali di Atletica | Sibilio beffato da 4 centesimi | è fuori dalla finale dei 400 ostacoli

(Di lunedì 21 agosto 2023) Budapest – 4dei 400. Alessandro, di ritorno dall’infortunio patito un mese alla Diamond League di Montecarlo, corre aidi Budapest e sfiora la gara per la medaglia. L’Azzurro chiude la semicon il tempo di 48.43. Lotta come un leone in pista, ma viene superato poi dal tedesco Abuaku che si qualifica con 48.39. Davanti a tutti giganteggia il fenomeno norvegese Karsten Warholm con 47.09. Nella tristezza di unasfiorata, arriva la gioia della qualifica olimpica.vola a Parigi 2024 grazie al minimo siglato. Mario Lambrughi, invece, dice addio aiprima di correre. E’ stato squalificato per falsa partenza per essersi mosso ...

Folorunso e Sartori avanti nei 400 femminili, Molinarolo in finale nell'asta donne Due azzurre in semifinale nei 400 ostacoli aidileggera di Budapest 2023. Ad Ayomide Folorunso, che chiude al 3° posto nella sua batteria in 54"30 a soli 8 centesimi dal record italiano, si aggiunge il risultato Rebecca ...Elisa Molinarolo vola in finale nel salto con l'asta ai campionati del mondo dileggera a Budapest. L'azzurra salta 4,60 metri, suo primato personale. Eliminata invece l'altra azzurra Roberta Bruni.Alessandro Sibilio esce di scena in semifinale nei 400 ostacoli ai campionati del mondo dileggera di Budapest. L'azzurro chiude al 5° posto la sua semifinale in 48 43. L'azzurro sfiora la qualificazione per il ripescaggio, ma viene eliminato e dice addio ai sogni della finale. ...

Mondiali - Folorunso e Sartori in semifinale nei 400 ostacoli, Sibilio out! Warholm controlla Eurosport IT

Due azzurre in semifinale nei 400 ostacoli ai Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023. Ad Ayomide Folorunso, che chiude al 3° posto nella sua batteria in 5430 a soli 8 centesimi dal record ...Budapest, 21 ago. - (Adnkronos) - Elisa Molinarolo vola in finale nel salto con l'asta ai campionati del mondo di atletica leggera a Budapest. L'azzurra salta 4,60 metri, suo primato personale. Elimin ...