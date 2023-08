Mondiali di Atletica | Iapichino a sei centimetri dal podio | “Spero di non ricadere negli errori”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 21 agosto 2023) Budapest – Solo seidalla medaglia. Larissasfiora un grande successo nella categoria Senior, dopo aver ottenuto i titoli iridati ed europei nelle classi giovanili. Aidi, l’Azzurra delle Fiamme Gialle arriva a poco per poter salire suldi Budapest. Una gara combattuta ieri in pedana nel pomeriggio ungherese. Ha staccato la quinta posizione con la misura di 6,82 nel salto in lungo femminile: “Ho sbagliato io, errare è umano – commenta Larissaquasi in lacrime, come riporta la nota di fidal.it – e forse ho voluto anche un po’ strafare per l’adrenalina della finale. All’appuntamento atteso da tutto l’anno si vorrebbe fare tutto perfetto, ma forse per la poca esperienza ho gestito male la gara. Troppo tardi ho trovato la scossa, prima ...