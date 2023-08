Mondiali di Atletica | 24 ore alla finale di Tamberi | “Devo tirare fuori tutto ciò che ho”

(Di lunedì 21 agosto 2023) Budapest – Domani sera alle 19,15 Gimbotorna in pedana a Budapest per puntaremedaglia d’oro. quell’alloro che mancabacheca dell’Azzurro campione olimpico e che lui stesso sogna. Da brividi la semidel salto in alto, disputata ieri pomeriggio aidiin corso a Budapest. Laè stata ottenuta con 2,28, dopo una qualifica lunghissima tra i grandi del mondo.ha rischiato tantissimo, strappando il pass all’ultimo tentativo in palio: “Non me lo sarei perdonato. – ha detto il Capitano azzurro, come riporta la nota di fidal.it – Stavolta avevo già la testae allora ho fatto fatica in una qualificazione che mi ha fatto soffrire anche qui. Se fosse un esame ...

Folorunso e Sartori avanti nei 400 femminili, Molinarolo in finale nell'asta donne Due azzurre in semifinale nei 400 ostacoli aidileggera di Budapest 2023. Ad Ayomide Folorunso, che chiude al 3° posto nella sua batteria in 54"30 a soli 8 centesimi dal record italiano, si aggiunge il risultato Rebecca ...Elisa Molinarolo vola in finale nel salto con l'asta ai campionati del mondo dileggera a Budapest. L'azzurra salta 4,60 metri, suo primato personale. Eliminata invece l'altra azzurra Roberta Bruni.Alessandro Sibilio esce di scena in semifinale nei 400 ostacoli ai campionati del mondo dileggera di Budapest. L'azzurro chiude al 5° posto la sua semifinale in 48 43. L'azzurro sfiora la qualificazione per il ripescaggio, ma viene eliminato e dice addio ai sogni della finale. ...

