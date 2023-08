Mondiali Atletica | per Sibilio ricorso respinto | niente finale 400hs

(Di lunedì 21 agosto 2023) Ilpresentato dall'Italia relativamente aiè stato rigettato. Non è stato accolto il reclamo presentato legittimamente dalla FIDAL per per un presunto passaggio irregolare dell'ostacolo ...

Nessuna medaglia per l'Italia nella terza giornata deidileggera a Budapest. Non sono mancate però le emozioni e le soddisfazioni per le prove degli azzurri. Su tutte, l'approdo in finale di Elisa Molinarolo nel salto con l'asta , ...Alessandro Sibilio resta quindi fuori dalla finale aidi. 21 agosto 2023Il Mondiale ditrova una star e rischia di perderne un'altra. Non è giamaicana ma americana la regina dei ... Idi Eugene invece le sono sfuggiti per un disastro nei Trials. Eppure la ...

Mondiali di atletica: finale triplo, Ihemeje 8°. Asta: Molinarolo in finale! Sibilio, respinto il ricorso La Gazzetta dello Sport

Nelle gare della terza giornata dei Campionati Mondiali di Budapest in gara anche le "emiliane" Dosso, Folorunso, Marchiando e Bruni. Ancora risultati spettacolari nella terza giornata dei Campionati ...Roma, 21 ago. (askanews) - Il ricorso presentato dall'Italia relativamente ai 400hs è stato rigettato. Non è stato accolto il reclamo presentato ...