Mondiali atletica Budapest 2023 | Richardson oro 100 metri donne

(Di lunedì 21 agosto 2023) Sha'Carri Richardson vince la medaglia d'oro nei 100 metri ai Mondiali di atletica leggera di Budapest. La statunitense si impone in 10"65 davanti alle giamaicane Shericka Jackson (10"72) e Shelly-Ann Fraser che dopo cinque titoli, sale comunque sul podio con 10"77.

