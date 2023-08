Mondiali atletica Budapest 2023 | oggi in tv | programma e orari | italiani in gara

(Di lunedì 21 agosto 2023) Tamberi in finale nell'alto, Osakue nel disco femminileina caccia di medaglie, 22 agosto, nella quarta giornata deidileggera di. Nelpomeridiano, che sarà trasmesso in diretta tv su Rai e Sky, riflettori sul campione olimpico Gianmarco Tamberi e su Marco Fassinotti nella finale del salto in alto maschile. Daisy Osakue cerca un risultato di prestigio nella finale del disco femminile. Ludovica Cavalli al via della finale dei 1500 metri. Negli 800 metri maschili in pista nelle batterie Simone Barontini, Francesco Pernici e Catalin Tecuceanu. Nelle semifinali dei 400 metri maschili c’è Davide Re. Ayomide Folorunso ambiziosa nelle semifinali dei 400 femminili. 18.40 – ...

Nessuna medaglia per l'Italia nella terza giornata deidileggera a Budapest. Non sono mancate però le emozioni e le soddisfazioni per le prove degli azzurri. Su tutte, l'approdo in finale di Elisa Molinarolo nel salto con l'asta , ...Alessandro Sibilio resta quindi fuori dalla finale aidi. 21 agosto 2023Il Mondiale ditrova una star e rischia di perderne un'altra. Non è giamaicana ma americana la regina dei ... Idi Eugene invece le sono sfuggiti per un disastro nei Trials. Eppure la ...

Mondiali -Molinarolo in finale nell'asta, Warholm graziato, Sibilio eliminato. Bene Folorunso e Sartori, Dosso ko Eurosport IT

(Adnkronos) – Italiani in gara a caccia di medaglie oggi, 22 agosto 2023, nella quarta giornata dei Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023. Nel programma pomeridiano, che sarà trasmesso in dire ...Serviva una vera impresa ed il nuovo record italiano per approdare in finale nei 110 ostacoli, ma Lorenzo Simonelli e Hassane Fofana non ci sono arrivati neanche vicino subendo l'eliminazione al termi ...