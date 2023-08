Mondiali atletica Budapest 2023 oggi in tv | programma | canale | orari e streaming lunedì 21 agosto

(Di lunedì 21 agosto 2023) Tutto pronto per le gare di21deidileggera, in corso di svolgimento afino a domenica 27. Terza giornata di gare che vede svolgersi solamente la sessione pomeridiana, con tanta Italia impegnata. Scende in pista per le batterie la neo-primatista italiana dei 400 metri ostacoli Ayomide Folorunso, mentre Emmanuel Ihemeje proverà a sorprendere nella finale del salto triplo. Proveranno invece ad accedere all’atto conclusivo Hassane Fofana e Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli, Zaynab Dosso nei 100m, Mario Lambrughi e Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli, ma non solo. L’appuntamento è a partire dalle ore 18.40 di21al Centro nazionale dileggera ...

Quattro le finali in programma e dieci gli azzurri in gara. Emmanuel Ihemeje a caccia dell'impresa nel triplo, Hassane Fofana e Lorenzo Ndele Simonelli proveranno a conquistare la finale dei 110 ...Nelle ultime settimane un caldo record ha investito diverse parti del mondo e da Budapest , dove si stanno tenendo i Campionatidi, si commenta in modo preoccupato il futuro dello sport, tanto da pensare alla cancellazione della maratona e i 10.000 metri. Secondo un sondaggio del World Athletics , 80% degli ...Su Rai2 l'appuntamento con idiLeggera ha raccolto 194.000 spettatori con il 5.8%. Radio 2 Happy Family hanno tenuto compagnia a 172.000 spettatori (3.3%). Su Italia1 la sitcom ...

Marcell Jacobs non è riuscito a centrare la finale dei 100 metri ai Mondiali di atletica di Budapest e ha affidato ai social il suo sfogo: "Sapevo che la sfida sarebbe stata ardua, ma ho scelto di ess ...La serba Ivana Vuleta ha vinto l'oro con la miglior prestazione mondiale della stagione in 7.14. Argento per l'americana Tara Davis-Woodhall in 6.91. Bronzo per la rumena Alina Rotaru-Kottmann, che ha ...