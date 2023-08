Mondiali atletica Budapest 2023 | oggi 21 agosto | orari Rai e Sky | come vederli in tv

(Di lunedì 21 agosto 2023) (Adnkronos) – Terza giornata aidileggera dilunedì 21. L'Italia, dopo la medaglia di bronzo di Antonella Palmisano nella marcia 20 km, va a caccia di altri risultati di prestigio nelle gare che saranno trasmesse in diretta tv su Rai e Sky. Il programma dinon prevede sessione mattutina. Si parte con le qualificazioni del salto in alto femminile alle 18.40, in pedana le azzurre Roberta Bruni e Elisa Molinarolo. Quindi, in pista per le batterie dei 400 metri: tra le donne Ayomide Folorunso, Eleonora Marchiando, Rebecca Sartori. Tra gli uomini, riflettori su Mario Lambrughi e Alessandro Sibilio. Nel triplo, la finale maschile con l'azzurro Emmanuel Ihemeje a caccia di gloria. Saranno Hassane Fofana e Lorenzo Simonelli ...

Questo viaggio faceva parte di una serie di incontri diplomatici organizzati da Orban in occasione dei Campionatidileggera che si sono aperti sabato e dei festeggiamenti per la ...Nella seconda giornata deiin corso a Budapest hanno fatto scalpore i 100m: eliminati gi in semifinale Jacobs e Kerley, la scena stata presa dallo statunitense Lyles (9'83). Nei 10'000m Cheptegei si assicurato la sua ...Niente podio per Larissa Iapichino aidiin corso a Budapest: l'azzurra, al termine di prove al di sotto dei suoi personali e con due nulli, chiude con 6,82 metri. Oro alla serba Ivana Vuleta con un mostruoso 7,14, ...

In Spagna invece sono assai avanti e le gare in tv della Liga hanno anche lo sponsor specifico per il cooling break. Con i giocatori a bordo campo, sul teleschermo compare il marchio di Solan de ...Marcell Jacobs non correrà la finale dei 100 ai Mondiali di atletica a Budapest. Il campione olimpico ha mancato la qualificazione correndo la sua semifinale in 10’’05, quinto tempo. “Oggi è andata ...