Mondiale femminile | scandalo Rubiales | gesto spiazza tutti VIDEO

Leggi su notizie

(Di lunedì 21 agosto 2023)che ha visto come protagonista Luis: ildell’attuale presidente della Federcalcio spagnola non è passato inosservatoLa Spagna sul tetto del mondo. Ovviamente quellache, nelche si è disputato in Australia e Nuova Zelanda, è riuscito ad avere la meglio contro l’Inghilterra nella finale che si è disputata a Sydney. A decidere l’incontro un gol di Carmona realizzato poco prima del 30mo di gioco nel primo tempo. Anche se, a dire il vero, nel Paese iberico non si sta parlando più di tanto che la squadra ha vinto la Coppa del mondo, ma di un episodio che non poteva affatto passare inosservato. Tanto è vero che quotidiani e media locali hanno parlato addirittura ...