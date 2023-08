Molde vs Galatasaray – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 21 agosto 2023) Dopo aver infranto il sogno della Champions League del KI Klaksvik all’inizio del mese, ildovrà affrontare un salto di qualità quando incontrerà i campioni turchi delnell’andata dei playoff mercoledì 23 agosto. Gli uomini di Erling Moe hanno superato il KI per 3-2 in aggregato per avanzare all’ultimo ostacolo, mentre i visitatori dell’Aker Stadion hanno superato l’Olimpija Ljubljana per quattro volte in due tappe. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreCome nel caso della sfida di qualificazione al secondo turno con l’HJK Helsinki, ilha recuperato il passivo dell’andata per mandare al tappeto i pionieri ...