Modena | ucciso a coltellate in centro | si cercano due uomini

(Di lunedì 21 agosto 2023) Continua ala ricerca dei dueche, come confermato da testimoni, ieri intorno alle 18.30, in corso Vittorio Emanuele, ovvero in pienostorico, hannoun ragazzo. La vittima sarebbe un ventenne originario dell'Africa, colpito da una decina diin mezzo alla strada. La squadra mobile della polizia di Stato ha setacciato i video delle telecamere presenti in zona e ha ascoltato il racconto di chi ha assistito all'aggressione in pieno giorno, di fronte a cittadini e turisti. Fra le ricostruzioni ci sarebbe anche quella di un altro giovane, amico della vittima, che avrebbe raccontato come il ventenne sarebbe stato aggredito già precedentemente rispetto all'omicidio, sempre nella giornata di ieri. I due presunti assassini si sono allontanati a ...

Un giovane sui 20 anni è morto dopo essere stato accoltellato in pieno centro a. Si tratta di un ragazzo di origini africane ancora in corso di identificazione. 20enne. Il giovane ha chiesto aiuto in un albergo . 16enne accoltellato a. 20enne. La tragedia è avvenuta in corso Vittorio Emanuele attorno alle 18:30. Sui fatti ...Un uomo è morto accoltellato attorno alle 18.30 in Corso Vittorio Emanuele nel pieno centro di. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato aggredito da due persone, fuggite immediatamente dopo. La vittima, soccorsa da alcuni passanti, è morta poco dopo. L'ipotesi investigativa è che ...Mentre in una deposizione avvenuta dopo l'assassinio, Anselmo Mirotti, fratello dell', mise a ... Egidio Baraldi, nato da contadini di Cavezzo () nel 1920, partigiano comunista e vice - ...

Modena, ucciso in pieno centro con due coltellate RaiNews

La vittima sarebbe un ventenne originario dell'Africa, colpito da una decina di fendenti e in mezzo alla strada ...Continua a Modena la ricerca dei due uomini che, come confermato da testimoni, ieri intorno alle 18.30, in corso Vittorio Emanuele, ovvero in pieno centro storico, hanno ucciso a coltellate un ragazzo ...