Mirko Testa coglie il bronzo nell’handbike agli Europei di paraciclismo

(Di lunedì 21 agosto 2023) Il “Triplete” non è arrivato, mapuò esser felice. Il 26enne di Grassobbio ha chiuso glidicon una meda dinella prova in linea dedicata all’handbike. Reduce dall’oro mondiale e dall’undicesimo posto nella cronometro, il portacolori dell’Active Team La Leonessa è rimasto sempre nel gruppo dilavorando insieme ai compagni di squadra. Il giovane orobico ha quindi tato il traguardo di Rotterdam in 1h40’47” venendo superato in volata dal connazionale Davide Cortini che ha battuto il tedesco Vico Merklein. In chiave tricolore da segnalare anche il quarto posto di Martino Pini e il quinto di Federico Mestroni che hanno completato un trionfo tutto italiano.