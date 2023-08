(Di lunedì 21 agosto 2023) Discorso semplice. L'automobilismo da corsa e il motorsport in genere spopolano da inizio '900 in poi per il culto della velocità estrema, della sfida, del rischio e per il conseguente carisma dei ...

, la F.1 vicina alla gente Detto questo, capire il motivo per cui tanti se non tutti da anni e anni vanno pazzi per iè facile come affettare il burro col laser. Perché l'..., la F.1 vicina alla gente Detto questo, capire il motivo per cui tanti se non tutti da anni e anni vanno pazzi per iè facile come affettare il burro col laser. Perché l'...

Minardi days, il terzo Gran Premio italiano Autosprint.it

La F.1 se la tira e costa troppo No problem, c’è lo zio Gian Carlo! Discorso semplice. L’automobilismo da corsa e il motorsport in genere spopolano da inizio ’900 in poi per il culto della velocità e ...Tra i protagonisti anche la Sig.ra Brenda Vernon, segretaria di Enzo Ferrari, il noto disegnatore e vignettista “Matitaccia” Giorgio Serra, Davide Cassani, attuale Presidente Apt Servizi ed ex ...