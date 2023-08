Milley incontra papa Francesco | discusso di Ucraina e Africa

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 21 agosto 2023) caption id="attachment 340953" align="alignleft" width="300"Bergoglio/captionIl capo di stato maggiore statunitense, il generale Mark, hato oggiin Vaticano. Durante l'udienza i due hanno parlato della guerra ine dell'. Ilè "ovviamente molto preoccupato per le centinaia di migliaia di persone che sono state uccise e ferite e per le vite di civili innocenti che sono andate perdute", ha dettoai giornalisti al seguito."È molto interessato ad ascoltare le mie opinioni sullo stato della guerra e sulla tragedia umana che si sta svolgendo in", ha detto il generale, che ha giocato un ruolo centrale nel fornire assistenza militare e addestramento alle ...