Milano | bisca clandestina nei locali di un’associazione culturale | un arresto e undici indagati

(Di lunedì 21 agosto 2023) La persona finita in manette è accusata di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti perché trovata in possesso di shaboo

...di una vettura di uno dei partecipanti allaclandestina, risultato avere numerosi precedenti all'attivo, gli agenti hanno sequestrato una pipetta in vetro e 7 grammi di shaboo.Post ...gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un cittadino cinese 36enne per detenzione ai fini di spaccio di shaboo e hanno indagato in stato di libertà 11 cittadini cinesi, di età ...- Una vera e propriaclandestina, allestita nei locali di un'associazione nella zona Niguarda, periferia nord di, è stata scoperta dagli agenti della Polizia di Stato. Indagati in ...

Milano, 11 denunciati e un arrestato in una bisca clandestina Poliziamoderna.it

E’ successo nelle scorse ore a Milano: la Polizia di Stato ha intercettato e smascherato una bisca per il gioco d’azzardo, gestita da alcuni cittadini cinesi. Il ritrovo clandestino passava ...Il tutto è stato scoperto dagli agenti della squadra investigativa del commissariato Greco Turro che hanno effettuato un bliz in via Paulucci de Calboli Fulcieri a Milano (zona Niguarda).