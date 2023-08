Milan | retroscena su Pellegrino

... ma anche degli altri campionati, con ie le trattative, che come ogni anno dominano gli ... Basti pensare che Juventus, Inter,, Roma, Bologna, Sampdoria, Parma e Catania in passato ...A tal proposito affermò, con decisione, 'E' chiaro il fatto che ilè stato penalizzato'. Da tecnico delha avuto la fortuna di allenare non pochi campioni ma nessuno, probabilmente, è ...AZZURRO - Con il giocatore c'è già un accordo totale , manca l'intesa con il club ...per avere il via libera e portare in Italia quello che potrebbe essere il nono acquisto delin ...

Calciomercato Milan, nuovo colpo in arrivo: retroscena Mancini CalcioWeb

De Ketelaere Milan, scenari stravolti dopo l’addio di Maldini: il retroscena riguardante il trequartista belga Nella giornata di ieri Charles De Ketelaere si è subito preso la scena con la maglia dell ...CalcioWeb Il Milan non si ferma più. In attesa dell’esordio in Serie A contro il Bologna, previsto nel posticipo del lunedì sera, i rossoneri sono pronti a mettere nero su bianco il 9° colpo del ...