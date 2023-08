Milan | Pulisic | “Grande partenza | felice per il gol Qui per vincere”

(Di lunedì 21 agosto 2023) Christian, il nuovo arrivo in casa, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta 2-0 contro il Bologna: “Fantastica, iniziare così rende orgogliosi. Sono molto contento di aver segnato. Questo trasferimento è arrivato nel momento giusto della carriera. Giocare con dei grandi giocatori rende tutto più facile: Giroud sa fare gol, Leao havelocità”. Poi ha concluso: “Spero di continuare così, voglio aiutare la squadra con assist e tanti gol, sono qui per”. SportFace.

Il Milan partito all’inseguimento ha già raggiunto le altre big in vetta: con ventiquattro ore di ritardo, i rossoneri si uniscono al gruppone di comando. Ritardo… Leggi ...Due gol nel giro di dieci minuti e il Milan espugna il Dall'Ara all'esordio. Ottimi esordi per Pulisic e Reijnders, Giroud la certezza da cui ripartire.