Milan | Pioli chiude la pratica nel primo tempo Male il Bologna

(Di lunedì 21 agosto 2023) Ilvince la prima partita fuori casa 0-2 contro unpoco convinto dei propri mezzi e probabilmente ancora fuori condizione. Olivier Giroud e Christian Pulisic chiudono subito lanelper la squadra allenata da Stefano. SCONFITTA IN CASA –0-2 conclude ufficialmente la prima giornata di campionato di Serie A. Succede tutto nel: all’11’ ilsblocca la partita grazie al gol di Olivier Giroud con un tiro di destro dalla destra dell’area piccola, decisivo l’assist di Tijjani Reijnders sulpalo sul lancio di Christian Pulisic. Proprio lo statunitense dopo appena dieci minuti trova il radooppio dalla destra con un ...

...la squadra allenata da. Il Bologna prova a reagire ma viene colpito e affondato al 21' dagli ospiti. Pulisic affonda, scambia con Giroud e di destro battezza l'incrocio dei pali: 2 - 0 ,...(4 - 3 - 3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus - Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All.. CLASSIFICA SERIE A:Occhi puntati sulnuovo concept di Stefano[VIDEO] che dovrà rispondere presente allo scoppiettante inizio di tutte le pretendenti al vertice della classifica. Lo stesso tecnico ha usato ...

Buona la prima per il Milan, Giroud e Pulisic stendono il Bologna ... Il raddoppio della squadra di Pioli arriva al 21esimo e porta la firma di Christian Pulisic su passaggio di Giroud. Bordata ...Nell'intervallo una scena curiosa. Il Milan, probabilmente per il mancato funzionamento dei condizionatori all'interno degli spogliatoi, preferisce passare l'intervallo in campo, con Pioli che parla ...