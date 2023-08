Milan | Pellegrino in città | domani visite e firma

Commenta per primo Ecco il nuovo acquisto per la difesa del. Dopo qualche giorno di trattativa con l' Atletico Platense , i rossoneri accolgono Marco, centrale italo - argentino classe 2002 che va a rinforzare la batteria difensiva di ......le scelte di Pioli e Thiago MottaLa prima giornata di Serie A va in archivio con Bologna -. ... con il nono, Marco, pronto ad arrivare in serata a Milano. Dei tanti volti nuovi, però, ...e Platense hanno trovato l'accordo per il trasferimento in rossonero di Marco, difensore centrale di 21 anni. L'accordo è stato ...

Milan, Pellegrino in arrivo: la FOTO in partenza da Buenos Aires e il programma Calciomercato.com

Marco Pellegrino sta per diventare un nuovo giocatore del Milan: l'argentino è sbarcato in Italia e si prepara a svolgere le visite mediche ...Pellegrino Milan: difensore atterrato in Italia. Inizia l’avventura in rossonero per il nuovo acquisto – VIDEO Ecco il nono acquisto del Milan. Questa sera, intorno alle 22.25, è atterrato a Linate Ma ...