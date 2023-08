Milan | Pellegrino in arrivo | la FOTO in partenza da Buenos Aires e il programma

L'argentino classe 2002, in arrivo dal Platense, completerà il pacchetto arretrato a disposizione di Stefano ...WELCOME TO ACMARCOL'idolo Sergio Ramos, l'allenatore Martin Palermo e il tennis. Ilha un nuovo difensore centrale: è fatta per Marco, nome e cognome italiano per un nuovo argentino che vestirà il rossonero. Classe 2002, nato a Buenos Aires, un metro e ...

Milan-Pellegrino è fatta: martedì le visite mediche Sky Sport

Non si ferma il calciomercato ed oggi, per il Mila, è in arrivo il nono acquisto per il difensore Marco Pellegrino (il cui contratto con la squadra argentina, sarebbe scaduto a dicembre 2024), la cui ...Al club sudamericano del Presidente Sebastián Ordoñez andranno 3,5 milioni di euro subito, più altri 2 di bonus non semplici da centrare. Il Platense si è anche… Leggi ...