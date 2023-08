Milan | Origi può tornare in Premier League

(Di lunedì 21 agosto 2023) Buone e per certi verse anche inattese notizie potrebbero arrivare dall’Inghilterra per ilsul fronte del mercato in uscita. Uno degli esuberi più illustri (e costosi) della rosa rossonera è infatti Divock, reduce da una stagione...

...anche inattese notizie potrebbero arrivare dall'Inghilterra per ilsul fronte del mercato in uscita . Uno degli esuberi più illustri (e costosi) della rosa rossonera è infatti Divock, ...... mentre l'abbondanza in attacco gli ha consentito di non convocaree Saelemaekers, in uscita ... Bologna -, formazioni UFFICIALI e dove vederla in TvIn programma lunedì 21 agosto alle 20.45, ...Divockpotrebbe fare ritorno in Inghilterra dopo una sola stagione. Il centravanti delinfatti, reduce da una deludente annata con sole 2 reti in maglia rossonera, è finito nel mirino dello ...

Pellegatti: "Capisco i dubbi su Origi ma mi fa strano che Saelemaekers non abbia offerte" Milan News

In casa Milan continua a tenere banco il futuro di Origi. In tal senso spunta una nuova pretendente dalla Premier... News33 minuti fa Daniele Grassini Bologna Milan: Pobega ritrova i rossoblù, ...Il Milan invece, si presenta a Bologna senza i giocatori messi sul mercato: Origi, Tourè, Saelemaekers; l’infortunato Bennacer e lo squalificato Musah. Motta e Pioli dovrebbero, almeno in partenza, ...